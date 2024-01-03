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Вратарь «Манчестер Юнайтед» Онана может сыграть два матча за сутки

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Онана может сыграть два матча за сутки
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Голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Камеруна Андре Онана может сыграть два матча за сутки, сообщает The Athletic.

По информации источника, руководство «Манчестер Юнайтед» и камерунской сборной пришли ко всем соглашениям, поэтому Онана поедет на Кубок африканских наций сразу после матча 21-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом», который пройдёт 14 января.

При этом 15 января сборная Камеруна на групповой стадии сыграет с национальной командой Гвинеи.

Онана перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Интера» прошлым летом за € 50,2 млн. В текущем сезоне вратарь провёл за «красных дьяволов» 26 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 43 гола. Рыночная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 40 млн.

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