Экс-нападающий сборной Франции: надоело слышать о переходе Мбаппе в «Реал» каждые полгода

Бывший нападающий «Барселоны» и «Милана» и сборной Франции Кристоф Дюгарри высказался о возможном переходе форварда ПСЖ Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

«У меня такое впечатление, что каждые полгода говорят: он остается, он уходит? Это меня беспокоит. Мне это надоело. Я хочу, чтобы Мбаппе занялся клубным проектом и перестал заниматься личным. Я устал слышать разговоры о его будущем клубе каждые полгода. Мне это надоело. Мне это не интересно, мне это больше не интересно», — приводит слова Дюгарри RMC.

Напомним, ранее была информация, что Мбаппе имеет прямые контакты с испанским клубом и президентом Флорентино Пересом. «Реал» дал 25-летнему французу время на решение до 15 января – они рассчитывают только на переход игрока свободным агентом. У Килиана летом истекает контракт с ПСЖ, который парижане пытаются продлить. 2 января Мбаппе забронировал себе дом в Мадриде.

Мбаппе перешёл в ПСЖ из «Монако» в июле 2018 года. Сумма трансфера составила € 180 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает нападающего в € 180 млн.

В нынешнем сезоне Мбаппе сыграл 23 матча, забил 22 мяча и отдал 2 голевые передачи.