Онопко: Романцев в подкатах стелился, катился. Это было не смешно — реальная заруба!

Экс-игрок «Спартака» Виктор Онопко ко дню юбилея бывшего главного тренера красно-белых Олега Романцева рассказал об одном эпизоде из времён работы под его руководством.

«Был ещё смешной момент. После тренировок в Тарасовке мы обычно оставались на поле: кто бил по воротам, кто в квадрат играл, кто индивидуально дорабатывал. А ещё была игра «300», не знаю, помнят такую читатели или нет. Играли два на два или три на три в футбол в штрафной площади. Одна команда нападает, другая защищается — и наоборот. Кто первым наберёт 300 очков, тот и выиграл. Проигравшие становились на линию ворот, и победители били им с 11 метров мячом по заднице.

Иваныч обычно сидел на лавочке, наблюдал, кто чем занимается. И как-то раз остались я, Володя Бакшеев и Игорь Ледяхов. Одного человека для «300» не хватало. Неожиданно Романцев предложил: «Давайте я сыграю». Он встал в пару к Ледяхову, я — с Бакшеевым. Я таким Иваныча никогда не видел — в подкатах стелился, катился! Это было не смешно — реальная заруба! Ребята на балконы базы повыходили: надо же, сам Романцев играет! Кое-как мы с Вовой выиграли. Говорим: «Иваныч, всё, пойдём». А он: «Не-не-не, вы же выиграли». Пошёл и встал в ворота. Вот в этот момент всех зрителей как ветром сдуло с балконов — боялись, что главный заметит. А нам-то как неудобно было! Не будем же мы всерьёз тренера расстреливать мячом. Пробили мимо», — рассказал Онопко корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

4 января 2024 года исполнилось 70 лет легендарному экс главному тренеру и экс-президенту московского «Спартака» Олегу Романцеву. На счету специалиста девять национальных чемпионств с красно-белыми в качестве тренера и одно в роли президента клуба, один выигранный Кубок СССР и три победы в Кубке России.