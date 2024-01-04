Магомед Адиев выразил соболезнования в связи со смертью Леонида Ткаченко

Российский специалист Магомед Адиев выразил соболезнования в связи со смертью тренера «Балтики» Леонида Ткаченко.

«Это большая утрата большой личности для тренерского цеха. Я о нём могу сказать самое хорошее. Хотел бы принести соболезнования его родным и близким. Это был незаурядный человек», — сказал Магомед Адиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Ткаченко вошёл в тренерский штаб Сергея Игнашевича в прошлом сезоне. Он помог клубу вернуться в Российскую Премьер-Лигу. Леонид Ткаченко является рекордсменом по числу матчей среди всех тренеров «Балтики». Помимо калининградского клуба, специалист работал в «Соколе», «Динамо» из Санкт-Петербурга, «Анжи» и ряде других клубов.