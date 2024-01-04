Романцев: не думаю, что наша тренерская школа уступает зарубежной

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев оценил уровень тренерской школы в России. По его мнению, российские специалисты ничем не уступают зарубежным. Романцев считает, что тренерская работа проявляется, когда команда играет хорошо в условиях недостаточной укомплектованности футболистами.

«Я, честно говоря, не знаю, что такое учёба [на тренера], где учат, кто их учит. Мне трудно сказать [есть ли кризис]. Сейчас всё, что хочешь, что нужно, возьми, всё показывают в интернете, любые тренировки любых тренеров, любые упражнения, всё есть. Поэтому кто и где учит — не знаю. Я не думаю, что наша тренерская школа чем-то уступает какой-то зарубежной.

Уровень наших специалистов достаточно высокий. Я смотрю команды и вижу, что в некоторых клубах есть недокомплектация, но команды играют, значит, это тренерская работа. Я с уважением отношусь к российской тренерской школе, желаю, чтобы ребята прогрессировали», — приводит слова Романцева издание ТАСС.

Напомним, недавно известный российский тренер Леонид Слуцкий возглавил китайский клуб «Шанхай Шэньхуа».