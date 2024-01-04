Олег Романцев рассказал, как можно описать его футбол

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев ответил на вопрос, как можно описать тот футбол, который он ставил во главе красно-белых и в других командах.

«Как можно описать футбол Романцева? Мне всегда казалось, что я прививал спартаковский футбол (улыбается). Наверное, умный футбол. Очень люблю такой. Умный футбол не означает только забегания и стеночки — борьба вверху тоже должна быть умной.

Чувствовал ли я, что изменил советский и ранний постсоветский футбол? Нет, такого я не чувствовал», — сказал Романцев в подкасте «Звук» на YouTube-канале ФК «Спартак».

Напомним, известному российскому специалисту в четверг, 4 января, исполнилось 70 лет. Романцев был игроком «Спартака» в период с 1976 по 1983 год. Затем он стал главным тренером красно-белых и находился на этом посту с 1989 по 1995 год, а также с 1997 по 2003 год. Когда Романцев был главным тренером «Спартака», красно-белые восемь раз стали чемпионами России и трижды одержали победу в Кубке страны. Также Романцев дважды возглавлял сборную России — с 1994 по 1996, а также с 1998 по 2002 год. Сейчас 70-летний Романцев работает в «Пари Нижний Новгород».