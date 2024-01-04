«Валере сейчас тяжело». Романцев — о совмещении Карпиным работы в клубе и сборной

Бывший наставник московского «Спартака» Олег Романцев высказался о совмещении Валерием Карпиным постов главного тренера в «Ростове» и сборной России.

«Валере сейчас тяжело, конечно, но он молодой, энергичный. У него энергии больше, чем у меня (смеётся).

Какой совет я мог бы ему дать? Очень не люблю этот вопрос. Начал я работать в «Красной Пресне», через год попал на тренировку к Бескову — а он никого не пускал в манеж, не хотел, чтобы мешали работать. Я спросил, могу ли я посмотреть, на что он ответил: «Олег, тебе-то что смотреть? Ты всё это прошёл и видел. Уже два года как больше меня знаешь». Я такого же мнения. Они знают больше меня, 100%», — сказал Романцев в подкасте «Звук» на YouTube-канале ФК «Спартак».

Карпин возглавил дончан в конце 2017 года. В июле 2021‑го он был назначен главным тренером сборной России и в августе того же года покинул команду из Ростова‑на‑Дону. В марте 2022 года Карпин снова стал совмещать работу в клубе и сборной России — это произошло после отстранения национальной команды от международных турниров.