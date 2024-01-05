Президент «Жироны»: если у Мичела будет предложение из «Баварии», я сам его туда отвезу

Президент «Жироны» Пере Гвардиола рассказал о том, что произойдёт, когда главный тренер команды Мичел Анхель получит предложение о работе в топ-клубе.

«Может ли Мичел уйти, когда захочет? Конечно. Он сам управляет своим будущим. Он это право заслужил. Если за ним придёт команда, которая его устртит, то мы с ним попрощаемся и скажем спасибо. Уверяю вас, если у него будет предложение из «Баварии», я сам его отвезу на машине в Мюнхен.

Мы ему крайне благодарны за то, что он для нас сделал. Он мог бы сделать карьеру в других местах, но он решил это сделать с нами.

Я не знаю, как долго он будет с нами, но мы постараемся сделать всё возможное, чтобы он мог продолжать эффективно с нами работать», — приводит слова Гвардиолы Relevo.

«Жирона» занимает второе место в испанской Примере с 48 очками.

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