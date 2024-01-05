«Галатасарай» планирует арендовать у «Барселоны» Алекса Бальде — A Spor

Турецкий «Галатасарай» вступил в переговоры с испанской «Барселоной» по переходу 20-летнего защитника Алекса Бальде, сообщает A Spor. Стамбульцы собираются взять футболиста в аренду на шесть месяцев.

По информации источника, испанская команда заинтересована в аренде Бальде для дальнейшего развития. Сам игрок также не против временно сменить клуб из-за хаотичной ситуации в «Барселоне». Отмечается, что единственным препятствием в трансфере является желание сине-гранатовых отдать защитника в аренду в топ-чемпионат.

Напомним, Алекс является воспитанником каталонского клуба. К основной команде «Барселоны» он присоединился летом 2022 года. В нынешнем сезоне Бальде принял участие в 23 матчах клуба во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.

Действующий контракт игрока с испанским клубом рассчитан до лета 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Бальде в € 50 млн.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.