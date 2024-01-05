Димитар Бербатов: возможно, однажды Руни возглавит «Манчестер Юнайтед»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов считает, что экс-форвард «красных дьяволов» Уэйн Руни однажды может вернуться в манкунианский клуб. Ранее стало известно, что «Бирмингем» отправил английского специалиста в отставку с поста главного тренера команды.

«Я сочувствую ему. Я знаю, что Уэйн хочет быть тренером. И, возможно, однажды он возглавит «Манчестер Юнайтед». Да, я по-прежнему думаю, что это возможно. Опыт, который он получил в «Бирмингеме», показывает каждому футболисту, что, даже если в прошлом ты был очень хорошим и известным игроком, это не спасёт тебя от увольнения», — приводит слова Бербатова Goal.

Напомним, об увольнении Руни из «Бирмингема» стало известно 2 января. Уэйн возглавил команду в октябре 2023 года, под его руководством «синие» провели 15 матчей и одержали только две победы.