Руслан Нигматуллин: настолько люблю российский футбол, что никакой другой не смотрю

Бывший голкипер «Вероны» и «Локомотива» Руслан Нигматуллин признался в большой любви к российскому футболу. По словам экс-вратаря, он настолько любит российский футбол, что не смотрит зарубежные матчи, даже в Лиге чемпионов.

«Я настолько люблю российский футбол, что никакой другой не смотрю. Не смотрел и не буду смотреть — ни Лигу чемпионов, ни МЛС. Буду ждать нашего, российского!» — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, на момент зимней паузы в сезоне «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. За 18 туров подопечные Владимира Ивича записали в свой актив 38 очков. Отметим, что на втором месте пребывает петербургский «Зенит» – сине-бело-голубые заработали 36 очков. На третьей позиции располагается московское «Динамо» – бело-голубые набрали 32 очка.