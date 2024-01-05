Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Манчестер Сити» Диаш — о гонке за титул: мы возвращаемся на правильный путь

Защитник «Манчестер Сити» Диаш — о гонке за титул: мы возвращаемся на правильный путь
Аудио-версия:
Комментарии

Центральный защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш высказался о гонке за чемпионский титул в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.

«Думаю, сейчас мы начинаем чувствовать себя в своей тарелке. После того, чего мы добились в прошлом сезоне, нам пришлось спуститься с небес на землю и почувствовать те незначительные моменты, которые на самом деле играют важную роль. Мы всё больше и больше возвращаемся на правильный путь. Стоит только расслабиться, как всё закончится. Впереди ещё много матчей, нас ждёт тяжёлая работа», — приводит слова Диаша издание Manchester Evening News.

После 19 проведённых матчей в текущем сезоне АПЛ «Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 40 очков. У лидирующего «Ливерпуля» — 45 очков, но «горожане» провели на одну игру меньше.

Материалы по теме
Фото
Холанд восстановился от травмы и приступил к тренировкам с «Манчестер Сити»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android