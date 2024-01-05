«Ювентус» предложит около € 3,5 млн за защитника «Лилля» Джало — Санти Аруна

Туринский «Ювентус» собирается предложить французскому «Лиллю» около € 3,5 млн за португальского защитника Тьягу Джало. Об этом сообщает журналист Санти Аруна в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в «Ювентусе» уже получили согласие на переход от игрока и рассчитывают, что с их предложением у них получится опередить миланский «Интер», который также заинтересован в игроке. В руководстве туринцев всё больше и больше уверены в том, что смогут завершить сделку этой зимой.

23-летний Джало выступает за «Лилль» с 2019 года. В текущем сезоне он не провёл ни одного матча из-за травмы крестообразных связок. В прошлом розыгрыше чемпионата Франции защитник появлялся на поле 25 раз, в которых отметился двумя голами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн. Действующий контракт игрока с французским клубом рассчитан до лета 2024 года.