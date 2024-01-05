Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Брентфорде» полагают, что Айван Тони покинет клуб только следующим летом

В «Брентфорде» полагают, что Айван Тони покинет клуб только следующим летом
Аудио-версия:
Комментарии

В «Брентфорде» считают, что нападающий команды Айван Тони останется в клубе этой зимой, но может уйти следующим летом. Об этом сообщает Evening Standard со ссылкой на Daily Mail.

По информации источника, «пчёлы» не сомневаются, что им удастся сохранить Тони зимой, но уже следующим летом англичанина удержать будет сложнее. Всё дело в том, что действующий контракт форварда, интерес к которому проявляют лондонские «Арсенал» и «Челси» рассчитан до 2025 года.

Напомним, ранее сообщалось, что «Брентфорд» назначил цену в € 115 млн за Тони. В мае этого года Айван был отстранён от футбола на восемь месяцев за нарушение регламента о ставках. Срок дисквалификации футболиста истекает 16 января. В прошлом сезоне Тони провёл 35 матчей за «Брентфорд» во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и пятью результативными передачами.

Материалы по теме
«Брентфорд» назначил цену в € 115 млн за Тони, в нём заинтересованы «Челси» и «Арсенал»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android