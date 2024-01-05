В «Брентфорде» полагают, что Айван Тони покинет клуб только следующим летом

В «Брентфорде» считают, что нападающий команды Айван Тони останется в клубе этой зимой, но может уйти следующим летом. Об этом сообщает Evening Standard со ссылкой на Daily Mail.

По информации источника, «пчёлы» не сомневаются, что им удастся сохранить Тони зимой, но уже следующим летом англичанина удержать будет сложнее. Всё дело в том, что действующий контракт форварда, интерес к которому проявляют лондонские «Арсенал» и «Челси» рассчитан до 2025 года.

Напомним, ранее сообщалось, что «Брентфорд» назначил цену в € 115 млн за Тони. В мае этого года Айван был отстранён от футбола на восемь месяцев за нарушение регламента о ставках. Срок дисквалификации футболиста истекает 16 января. В прошлом сезоне Тони провёл 35 матчей за «Брентфорд» во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и пятью результативными передачами.