«Я должен помочь этому парню». Эурельо Гомес — об адаптации Ришарлисона в Англии

Бывший голкипер Эурельо Гомес, раннее выступавший за «Тоттенхэм», «Уотфорд» и ПСВ, высказался о проблеме адаптации бразильских футболистов в Англии, а также рассказал о своей помощи форварду «шпор» Ришарлисону и нападающему «Брайтона» Жоао Педро.

«Нам нужна инструкция, нам нужна помощь, когда мы приезжаем в Англию. Это трудно. Изменения огромные, большие перемены!

Когда Ришарлисон приехал, я сказал: «Я должен помочь этому парню, иначе ему понадобится много времени на адаптацию и он не сможет адаптироваться на поле, я должен принять его» — я пошёл и открыл его первый банковский счёт. Я сказал ему, где жить, я каждый день заезжал за ним и отвозил его на тренировочную базу, потому что он не водит машину. То же самое с Жоао Педро», — сказал Гомес в интервью You-Tube каналу talkSPORT.

В нынешнем сезоне 26‑летний Ришарлисон принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых забил шесть голов и сделал три результативные передачи.

22-летний Педро сыграл 27 матчей за «Брайтон». Жоао забил 13 мячей и отдал два ассиста.