Гвардиола рассказал, когда Де Брёйне и Холанд смогут принять участие в матчах «Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о текущем физическом состоянии полузащитника Кевина Де Брёйне, нападающего Эрлинга Холанда и вингера Жереми Доку, которые ранее получили травмы.

«Последние две или три тренировки они занимались с остальной командой. Жереми Доку чувствует себя действительно хорошо, Кевин тоже. Де Брёйне отсутствовал долгое время, поэтому мы должны набраться терпения и постепенно давать ему игровое время, то же касается и Жереми.

Если говорить об Эрлинге, то он чувствует себя лучше. Он уже провёл две тренировки. Не знаю насчёт воскресного матча с «Ньюкаслом», но надеюсь, что к остальным играм они будут готовы», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

Напомним, Де Брёйне не выходил на поле с августа, когда он получил травму подколенного сухожилия. Холанд не выступает в составе «горожан» из-за стрессового перелома стопы с начала декабря. Доку также отсутствует с начала декабря из-за мышечного недомогания.

«Манчестер Сити» сыграет с «Ньюкаслом» в матче 21-го тура АПЛ, который состоится 13 января в 20:30 мск.