«Юнайтед» не предусмотрит для «Боруссии» опцию выкупа Санчо — журналист Плеттенберг

Дортмундская «Боруссия» продолжает вести переговоры с «Манчестер Юнайтед» о том, чтобы арендовать крайнего нападающего «красных дьяволов» Джейдона Санчо до конца нынешнего сезона. Однако английский клуб не предусмотрит для «шмелей» опцию выкупа футболиста после завершения его аренды. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, обе стороны по-прежнему заинтересованы в том, чтобы 23-летний игрок присоединился к «Боруссии» и в самое ближайшее время принял участие в сборах немецкой команды, которые проходят в Марбелье.

Подчёркивается, что в случае, если стороны окончательно договорятся об аренде Санчо, то сразу же после её завершения он вернётся в стан «красных дьяволов».

Напомним, ранее сообщалось, что немецкий клуб будет обладать правом выкупа Санчо за € 29 млн.