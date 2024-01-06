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Силкин: зимой «Динамо» нужно усиление — по одному игроку в каждую линию

Силкин: зимой «Динамо» нужно усиление — по одному игроку в каждую линию
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин считает, что для бело-голубых будет целесообразным усилить состав для того, чтобы бороться за высокие результаты в нынешнем сезоне.

«Усиление нужно всегда. Здоровую конкуренцию никто не отменял. На какие позиции, надо спрашивать у тренерского штаба. Думаю, что в каждую линии по одному игроку было бы идеально», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, после завершения первой части Российской Премьер-Лиги «Динамо» набрало 32 очка и на текущий момент занимает третье место в чемпионате. Команда Марцела Лички уступает «Зениту», который заработал 36 очков, а также «Краснодару», возглавляющему турнирную таблицу РПЛ с 38 очками.

Турнирная таблица РПЛ
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