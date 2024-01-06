Никита Медведев: футболисты «Ростова» недовольны местом в таблице, есть задача быть выше

Вратарь «Ростова» Никита Медведев заявил, что игроки ростовского клуба недовольны результатами, достигнутыми после первой части нынешнего сезона РПЛ.

«Ни для кого не секрет, что футболисты «Ростова» недовольны тем местом, на котором сейчас находимся. Будем делать определённые выводы, исправлять ошибки и двигаться вперёд. Думаю, что у нас всё получится. Если говорить о месте, на котором должен находиться «Ростов», то здесь всё просто — чем выше мы будем, тем будет лучше. Самое лучшее — первое место, но посмотрим, где мы окажемся. Сейчас никак не чувствую, на каком месте мы можем быть, но есть задача занимать строчку в таблице выше, чем «Ростов» сейчас», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, после 18 туров чемпионата России «Ростов» набрал 21 очко и на текущий момент занимает 10-е место в РПЛ. В 19-м туре подопечные Валерия Карпина проведут матч с «Крыльями Советов». Игра состоится 2 марта в 16:00 мск.