Агент Ленини: работаю над возможным переходом Кевина в другой российский клуб

Футбольный агент Пьер Фернандес, который представляет интересы полузащитника «Краснодара» Кевина Ленини, сообщил, что он прорабатывает варианты с переходом 26-летнего футболиста в другой российский клуб.

«Официальных предложений от российских клубов у нас нет. Никто не связывался со мной из российских клубов. Но я также работаю и над возможным переходом Кевина в другой российский клуб», — сказал Фернандес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, в нынешнем сезоне Ленини принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.