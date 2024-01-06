Тренер женской молодёжной сборной России: в Парагвае восемь игроков слегли с температурой

Старший тренер женской молодёжной сборной России Валентин Гавва поделился тем, как проходил процесс акклиматизации футболисток в Парагвае, где в начале декабря минувшего года российская национальная команда U19 провела два товарищеских матча со сверстницами из сборной Панамы.

«Если в Аргентине было +20–25, то Парагвай нас встретил иначе: +35 градусов и солнце несколько раз за день сменялись тропическими ливнями. То есть постоянные переходы из жары в холод. В общем, там акклиматизация была трудной.

Наверное, трёх-четырёх дней хватило на акклиматизацию команде U17. С U19 было чуть сложнее, потому что у части футболисток поднялась температура. Перед первой игрой мы отменили тренировочные занятия, потому что у нас восемь футболисток слегли с температурой 38. Поэтому почти двое суток накануне игры мы отдыхали, восстанавливались. Хорошо, что смогли выйти играть», – сказал Гавва в интервью Metaratings.

Напомним, в начале декабря женская молодёжная сборная России U19 провела два товарищеских матча со сверстницами из Парагвая.

2 декабря российская национальная команда уступила Панаме со счётом 1:2.

4 декабря сборная России сыграла с панамской национальной командой вничью со счётом 2:2. В той встрече голом на пятой минуте отметилась нападающая Полина Сёмина. Затем, на 90+3-й минуте, забила Анна Соловьёва.

До этого, в октябре, женская национальная команда, составленная из игроков до 20 лет, и молодёжная команда провели выездные матчи в Аргентине. Россиянки одержали победы в трёх из четырёх встреч, ещё одна игра завершилась вничью.