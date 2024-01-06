В ЦСКА показали, как Давила тренируется во время отпуска

В московском ЦСКА показали, как чилийский игрок команды Виктор Давила тренируется во время отпуска.

«Виктор Давила времени в отпуске зря не теряет», — сообщает пресс-служба клуба.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале московского ЦСКА.

26-летний футболист является воспитанником чилийского «Уачипато», откуда потом перебрался в мексиканскую «Некаксу». Уже потом в Мексике поиграл за «Пачуку» и «Леон». А нынешним летом, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 5 млн перебрался в армейский клуб.

В сезоне-2023/2024 Давила сыграл за красно-синих 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. При этом его рыночная стоимость составляет € 5,5 млн.