«Ньюкасл Юнайтед» обыграл «Сандерленд» в принципиальном дерби впервые с 2011 года

«Ньюкасл Юнайтед» в матче 1/32 финала Кубка Англии разгромил «Сандерленд» со счётом 3:0, где дублем отметился Александер Исак, а также мяч в свои ворота забил Дэниел Баллард.

Для «сорок» эта победа над «Сандерлендом» стала первой в принципиальном дерби с августа 2011 года во всех турнирах. Ранее из девяти встреч команды трижды сыграли вничью, а также шесть раз победил «Сандерленд».

Обе команды начали турнир со стадии 1/32 финала. Ранее в 1/16 Кубка Англии уже прошли «Фулхэм», «Тоттенхэм», «Мейдстон Юнайтед», «Лестер», «Испвич» и «Ковентри».

На данный момент после 20 сыгранных матчей АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» располагается на девятом месте с 29 очками. «Сандерленд» сейчас играет в Чемпионшипе и после 26 проведённых игр находится на шестой строчке с 40 очками.