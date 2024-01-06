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«Ньюкасл Юнайтед» разгромил «Сандерленд» и прошёл в 1/16 финала Кубка Англии

«Ньюкасл Юнайтед» разгромил «Сандерленд» и прошёл в 1/16 финала Кубка Англии
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Сегодня, 6 января, состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором встречались «Сандерленд» и «Ньюкасл Юнайтед». Команды играли на стадионе «Стэдиум оф Лайт» в городе Сандерленд, Англия. Стартовый свисток прозвучал в 15:45 мск. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу гостей.

На 35-й минуте игрок хозяев Дэниел Баллард забил в свои ворота и вывел гостей вперёд.

Сразу после перерыва на 46-й минуте Александер Исак после передачи Мигеля Альмирона увеличил преимущество «сорок».

На 88-й минуте Александер Исак реализовал 11-метровый удар, сделав счёт разгромным и оформив дубль.

Обе команды начали турнир со стадии 1/32 финала. Ранее в 1/16 Кубка Англии уже прошли «Фулхэм», «Тоттенхэм», «Мейдстон Юнайтед», «Лестер», «Испвич» и «Ковентри».

Кубок Англии . 1/32 финала
06 января 2024, суббота. 15:45 МСК
Сандерленд
Сандерленд
Окончен
0 : 3
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1 Баллард – 35'     0:2 Исак – 46'     0:3 Исак – 90'    
Турнирная таблица Кубка Англии сезона-2023/2024
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