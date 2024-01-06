Артур не боится играть в России из-за ситуации на Украине — Алейшу

Сделка по трансферу бразильского нападающего «Палмейраса» Артура в санкт-петербургский «Зенит» ещё не завершена. Об этом сообщает бразильский журналист Фабио Алейшу в своём телеграм-канале.

По информации источника, между Артуром и «Зенитом» пока нет ничего нового в переговорах по переходу бразильца в санкт-петербургский клуб. Кроме того сообщается, что информация о том, что игрок боится играть в России из-за ситуации на Украине, не соответствует действительности.

Напомним, ранее сообщалось, что бразильский нападающий «Палмейраса» Артур в ближайшее время перейдёт в санкт-петербургский «Зенит» за € 15 млн + € 3 млн в виде бонусов (€ 18 млн в сумме). Ещё раньше появилась информация, что бразилец опасается переезда в Россию из-за сложной политической ситуации на Украине.

В минувшем сезоне крайний нападающий принял участие в 59 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока рассчитано до конца декабря 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.