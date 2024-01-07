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Издание Give me Sport назвало худший трансфер в истории футбола

Популярное англоязычное издание Give me Sport составило рейтинг из 11-ти худших трансферов в истории футбола. В список попал легендарный украинский экс-нападающий Андрей Шевченко.

Топ-11 худших трансферов в истории:

Филиппе Коутиньо – из «Ливерпуля» в «Барселону» (январь 2019-го – 121.5 млн фунтов); Антуан Гризманн – из «Атлетико» в «Барселону» (лето 2019-го – 108 млн); Эден Азар – из «Челси» в «Реал» (лето 2019-го – 103 млн); Ромелу Лукаку – из «Интера» в «Челси» (лето 2021-го – 97.5 млн); Алексис Санчес – из «Арсенала» в «Манчестер Юнайтед» (январь 2018-го – обмен на Генриха Мхитаряна); Андрей Шевченко – из «Милана» в «Челси» (лето 2006-го – 39.5 млн); Джонатан Вудгейт – из «Лидса» в «Реал Мадрид» (лето 2004 – 16 млн); Анхель Ди Мария – из «Реала» (Мадрид) в «Манчестер Юнайтед» (лето 2014 – 60 млн); Энди Кэрролл – из «Ньюкасла» в «Ливерпуль» (январь 2011-го – 35 млн); Фернандо Торрес – из «Ливерпуля» в «Челси» (январь 2011-го – 50 млн); Марио Балотелли – из «Милана» в «Ливерпуль» (лето 2014-го – 16 млн).

Напомним, часть игроком из данного списка уже завершили профессиональную карьеру.