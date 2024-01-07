Почеттино сообщил о новом повреждении хавбека «Челси» Нкунку

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал о причинах, по которым 26-летний атакующий полузащитник Кристофер Нкунку пропустил домашний матч 1/32 финала Кубка Англии с «Престоном» (4:0).

«Мы не хотим оказывать на него давление, потому что знаем, что после длительной травмы всегда трудно вернуться и начать выступать. После шести месяцев отсутствия на соревнованиях всегда тяжело. Сейчас он не участвовал, потому что у него возникли проблемы с бедром после вчерашней тренировки, и теперь нам нужно проверить, сможет ли он быть готов к следующим нескольким играм», — приводит слова Почеттино официальный сайт «Челси».

26-летний французский атакующий хавбек Кристофер Нкунку перешёл в «Челси» из «РБ Лейпциг» в июле 2023 года. В текущем сезоне полузащитник не играл до конца декабря 2023 года из-за травмы колена, на его счету четыре игры за «синих» во всех турнирах и один забитый гол.