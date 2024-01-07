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«Возьмёшь её после матча». Игрок «Ньюкасла» Гордон — сопернику, хватавшему его за футболку

«Возьмёшь её после матча». Игрок «Ньюкасла» Гордон — сопернику, хватавшему его за футболку
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Во время минувшего матча 1/32 финала Кубка Англии «Сандерленд» — «Ньюкасл» (0:3) крайний нападающий «сорок» Энтони Гордон иронично ответил защитнику соперников Траю Хаму, после того как он схватил его за футболку. Стоит отметить, что защитники «Сандерленда» хватали Гордона за футболку на протяжении всей встречи.

Фото: Официальный аккаунт CenterGoals в соцсети Х (ранее Twitter)

«Если хочешь мою футболку, можешь взять её после игры», — приводит слова Гордона Daily Mail.

Напомним, на 35-й минуте этой встречи «Ньюкасл» повёл в счёте после того, как игрок «Сандерленда» Дэниел Баллард забил автогол. Затем, на 46-й минуте, с передачи форварда Мигеля Альмирона преимущество «сорок» удвоил нападающий Александер Исак. На 90-й минуте Исак оформил дубль, забив гол с пенальти.

Кубок Англии . 1/32 финала
06 января 2024, суббота. 15:45 МСК
Сандерленд
Сандерленд
Окончен
0 : 3
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1 Баллард – 35'     0:2 Исак – 46'     0:3 Исак – 90'    
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