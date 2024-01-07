Источник: «Зенит» готов отдать Ду Кейроса в аренду в «Гремио»

Санкт-петербургский «Зенит» без проблем отдал бы бразильского полузащитника Ду Кейроса в аренду в «Гремио». Об этом сообщает журналист Фабио Алейшо в своём телеграм-канале.

По информации источника, в ближайшие дни могут быть проведены переговоры между сторонами.

Ранее бразильское издание Globo сообщило о заинтересованности «Гремио» в подписании 23-летнего футболиста на правах аренды в зимнее трансферное окно.

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Ду Кейрос провёл 10 матчей за санкт-петербургский клуб, не отметившись результативными действиями. Ду Кейрос стал футболистом «Зенита» в результате обмена Юри Алберто в «Коринтианс». Ду Кейрос присоединился к российской команде в прошедшее летнее трансферное окно.