Министр спорта Башкортостана: все условия, чтобы провести сборы, у ФК «Уфа» есть

Министр спорта Башкортостана Руслан Хабибов отреагировал на слухи о том, что футболистам «Уфы» было предложено провести сбор за свой счёт.

«Игрокам предложено провести сборы за свой счёт? Первый раз слышу от вас эту информацию. Обращайтесь к главному тренеру, он занимается сборами. Все условия, чтобы провести сборы, на сегодняшний день у футбольного клуба «Уфа» есть. Не знаю, что это за новости, но смешно, что футболисты сами себе оплачивают сборы. Такое слышу первый раз. Такое вообще бывает?» — сказал Хабибов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее журналист Сергей Ильёв в своём телеграм-канале сообщил, что игрокам «Уфы» было предложено самостоятельно оплатить питание и проживание на домашнем этапе подготовки.