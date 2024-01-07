Стали известны клубы АПЛ, заинтересованные в недовольном Саудовской Аравией Хендерсоне

В услугах 33-летнего полузащитника саудовского «Аль-Иттифака» Джордана Хендерсона заинтересованы английские «Ньюкасл» и «Челси». Об этом сообщает журналист Храч Хачатрян в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, Хендерсон действительно недоволен условиями жизни в Саудовской Аравии, о чём ранее сообщали СМИ, и надеется на то, что ему удастся вернуться в английскую Премьер-лигу.

По имеющимся на текущий момент сведениям, Хендерсон готов вернуться в чемпионат Англии, несмотря на то что он понесёт значительные потери в заработной плате, а также будет обязан выплатить налоги на сумму около € 8 млн, поскольку освобождение от уплаты вступает в силу через два года после заключения контракта.

Хендерсон перешёл в «Аль-Иттифак» минувшим летом, подписав с саудовским клубом контракт до лета 2026 года.