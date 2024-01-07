Бышовец: конкуренция в «Локомотиве» может стать большим препятствием для Салтыкова

Футбольный тренер Анатолий Бышовец отреагировал на информацию о приобретении «Локомотивом» нападающего Никиты Салтыкова.

«Исходя из возраста и достаточного потенциала Салтыкова, можно говорить о созданных условиях в «Локомотиве», которые помогли бы ему совершенствоваться. Для этого нужно будет выдержать нынешнюю конкуренцию в новом клубе, но это может стать большим препятствием. У Никиты была постоянная практика в «Крыльях», но сейчас есть риск, потому что не всегда удаётся реализовать свои возможности. Такое мы уже видели на примерах других молодых футболистов.

Переход Салтыкова похож на ситуацию Пиняева. Может быть, он и будет первым конкурентом для Никиты. Многое будет зависеть от адаптации к требованиям в «Локомотиве», которые отличаются от «Крыльев Советов» по структуре командных действий. Возможно, будут противоречия и в физических возможностях», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.