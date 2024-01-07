Экс-тренер Португалии Сантуш возглавил «Бешикташ». Черчесов был в числе кандидатов

Фернанду Сантуш возглавил турецкий «Бешиктащ» и стал третьим главным тренером команды по ходу этого сезона, сообщает пресс-служба клуба.

Сантуш ранее тренировал «Эшторил», «Эштрелу», «Порту», АЕК, «Панатинаикос», «Бенфику» и ПАОК, а также сборные Греции, Польши и Португалии. Вместе с национальной командой Португалии Фернанду выиграл Чемпионат Европы и Лигу Наций.

При этом среди кандидатов на пост главного тренера «Бешикташа» был также российский специалист Станислав Черчесов, который сейчас находится без команды.

Кроме того, за турецкий клуб играет экс-игрок ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов. А сам «Бешикташ» на данный момент после 18 сыгранных матчей в турецкой Суперлиге располагается на пятой строчке с 29 очками.