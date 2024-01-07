Экс-игрок «Ливерпуля» Хендерсон заплатит налоговой € 3,5 млн, если вернётся в АПЛ в январе

Бывшему капитану «Ливерпуля» Джордану Хендерсону, ныне выступающему за саудовский «Аль-Иттифак», грозит счёт на € 3,5 млн от национального налогового органа Соединенного Королевства, если он покинет Саудовскую Аравию и вернётся в АПЛ в январе, сообщает The Telegraph.

По информации источника, контракт полузащитника на с зарплатой в € 400 тыс. в неделю был подписан на условиях освобождения от налогов, которые сохранятся только в том случае, если он останется в Саудовской Аравии как минимум на два года.

Согласно действующему налоговому законодательству, те, кто покидает Соединенное Королевство, чтобы работать за границей, должны оставаться за пределами страны в течение полного налогового года или платить 45 процентов со своих доходов, если они вернутся раньше.

Ранее сообщалось, что 33-летний Хендерсон хочет уйти из своего нынешнего клуба, в который он перешёл летом 2023 года.