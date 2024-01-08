Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, куда может перейти Коноплянка после скандального ухода из румынского клуба

Стало известно, куда может перейти Коноплянка после скандального ухода из румынского клуба
Комментарии

Украинский вингер Евгений Коноплянка, который недавно разорвал контракт с румынским клубом ЧФР (Клуж), может продолжить карьеру в Казахстане, сообщает Sportinfo.az.

Также по информации источника, в услугах 34-летнего футболиста заинтересованы клубы из Китая, Индонезии и Украины.

Коноплянка перешёл в ЧФР (Клуж) из польской «Краковия» в июне 2023 года в статусе свободного агента. За всё время пребывания в клубе вингер провёл на поле четыре матча (54 минуты), но результативными действиями не отметился.

За свою профессиональную карьеру Коноплянка поиграл за «Днепр», «Шахтер», «Шальке» и «Севилью», с которой выиграл Лигу Европы в сезоне-2015/2016. Всего у украинца сыграно 427 игр, забито 74 мяча и отдана 61 голевая передача.

Материалы по теме
Украинец Коноплянка об уходе из румынского клуба: у тренера игра «бей-беги, атака, приди»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android