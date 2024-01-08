Стало известно, куда может перейти Коноплянка после скандального ухода из румынского клуба

Украинский вингер Евгений Коноплянка, который недавно разорвал контракт с румынским клубом ЧФР (Клуж), может продолжить карьеру в Казахстане, сообщает Sportinfo.az.

Также по информации источника, в услугах 34-летнего футболиста заинтересованы клубы из Китая, Индонезии и Украины.

Коноплянка перешёл в ЧФР (Клуж) из польской «Краковия» в июне 2023 года в статусе свободного агента. За всё время пребывания в клубе вингер провёл на поле четыре матча (54 минуты), но результативными действиями не отметился.

За свою профессиональную карьеру Коноплянка поиграл за «Днепр», «Шахтер», «Шальке» и «Севилью», с которой выиграл Лигу Европы в сезоне-2015/2016. Всего у украинца сыграно 427 игр, забито 74 мяча и отдана 61 голевая передача.