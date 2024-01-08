«Интернасьонал» опубликовал трогательный пост по поводу яркой встречи Роберта Ренана

Защитник «Зенита» Роберт Ренан, присоединившийся к бразильскому «Интернасьоналу» на правах аренды, по приезду был ярко встречен фанатами клуба. Огромное количество местных болельщиков собралось около аэропорта, чтобы поприветствовать своего новичка.

Официальный аккаунт клуба в соцсетях прокомментировал данное событие. «Каждый раз, когда происходит какой-то фанатский экшн, кто-то подходит и спрашивает: «Эти ребята не работают что-ли?». И вы можете быть уверены, что среди всех этих людей есть фанаты, которые работают постоянно! Обычно те, кто задаёт такой вопрос, не знают повседневной реальности этой группировки, которая жизнь отдаст за «Интер».

А вы слышали те слова, которые поют на трибунах? «Нас даже смерть не разлучит, что бы ни случилось». Хорошо, когда некоторые люди действительно живут футболом», — говорится в сообщении.

Ренан перешёл в бразильский клуб на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.