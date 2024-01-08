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«На сезон его точно хватит». Тарасов — о будущем Дзюбы в «Локомотиве»

«На сезон его точно хватит». Тарасов — о будущем Дзюбы в «Локомотиве»
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Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов высказался о будущем нападающего железнодорожников Артёма Дзюбы.

«В порядке ли сейчас Дзюба? Да, конечно. Я могу прогнозировать, что, пока есть мотивация и желание доказывать, на сезон его точно хватит», — сказал Тарасов в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу»

В нынешнем сезоне 35-летний Артём Дзюба провёл 16 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, забил четыре гола и сделал три результативные передачи. В прошлой кампании нападающий записал на свой счёт 13 очков по системе «гол+пас» в 11 матчах внутреннего первенства. Действующий контракт Дзюбы с «Локомотивом» рассчитан до лета 2024 года. Железнодорожники после первой части сезона-2023/2024 РПЛ располагаются на четвёртом месте турнирной таблицы, набрав 31 очко.

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