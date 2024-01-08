Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» не знает о соглашении между Мбаппе и «Реалом» — RMC Sport

«ПСЖ» не знает о соглашении между Мбаппе и «Реалом» — RMC Sport
Комментарии

«ПСЖ» ничего не знает о достигнутом соглашении между нападающим парижан Килианом Мбаппе и мадридским «Реалом», сообщает RMC Sport.

По информации источника, руководство клуба ожидало и ожидает окончательного решения 25-летнего форварда. Напомним, ранее сообщалось, что «Реал» достиг полного соглашения с Килианом Мбаппе. Нападающий выступает за «ПСЖ» с 2018 года. Контрактное соглашение французского форварда с клубом рассчитано до 2024 года.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 25 голов и три результативные передачи. «ПСЖ» располагается на первой строчке турнирной таблицы французской Лиги 1, в активе команды Луиса Энрике 40 очков в 17 матчах.

Материалы по теме
Килиан Мбаппе забил семь голов в последних четырёх матчах за «ПСЖ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android