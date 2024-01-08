«ПСЖ» не знает о соглашении между Мбаппе и «Реалом» — RMC Sport

«ПСЖ» ничего не знает о достигнутом соглашении между нападающим парижан Килианом Мбаппе и мадридским «Реалом», сообщает RMC Sport.

По информации источника, руководство клуба ожидало и ожидает окончательного решения 25-летнего форварда. Напомним, ранее сообщалось, что «Реал» достиг полного соглашения с Килианом Мбаппе. Нападающий выступает за «ПСЖ» с 2018 года. Контрактное соглашение французского форварда с клубом рассчитано до 2024 года.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 25 голов и три результативные передачи. «ПСЖ» располагается на первой строчке турнирной таблицы французской Лиги 1, в активе команды Луиса Энрике 40 очков в 17 матчах.