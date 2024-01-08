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Ренату Саншеш может перейти в «Бешикташ» на правах аренды

Ренату Саншеш может перейти в «Бешикташ» на правах аренды
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Полузащитник «ПСЖ» Ренату Саншеш, выступающий на правах годичной аренды за «Рому», может стать игроком «Бешикташа». Об этом сообщает журналист Адриен Гренье в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, руководство «ПСЖ» намерено отозвать португальца из аренды и отправить его в новую временную команду. Заинтересованность в 26-летнем хавбеке проявляет «Бешикташ».

В текущем сезоне Саншеш провёл за «Рому» девять матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.

Ранее сообщалось о возможном уходе из «ПСЖ» атакующего полузащитника Марко Асенсио.

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