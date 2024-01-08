Марко Асенсио может стать одноклубником Арсена Захаряна

Полузащитник «ПСЖ» Марко Асенсио в текущее зимнее трансферное окно может сменить клубную прописку. Об этом сообщает Football Espana. По информации источника, «Реал Сосьедад» готовит для парижан предложение об аренде 27-летнего хавбека. Испанский клуб намерен провернуть сделку в ближайшее время.

Асенсио перешёл в «ПСЖ» из мадридского «Реала» минувшим летом на правах свободного агента. В текущем сезоне полузащитник провёл за парижан 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.

Ранее сообщалось о нежелании защитника «Реала Сосьедад» Кирана Тирни возвращаться в лондонский «Арсенал».