Валерий Газзаев принёс соболезнования в связи со смертью экс-игрока ЦСКА Богдана Шершуна

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев выразил соболезнования родным бывшего футболиста армейцев Богдана Шершуна, который ушёл из жизни сегодня, 8 января, в 42 года.

«Хочу выразить искренние соболезнования. Я очень хорошо знал Богдана. На мой взгляд, он сыграл очень большую роль на начальном этапе становления ЦСКА. Был настоящим профессионалом. Очень сожалею и хочу передать искренние соболезнования близким и родным. Жаль, что он покинул нас в таком возрасте. При жизни он оставил очень приятные впечатления, в том числе в нашей совместной работе», — приводит слова Газзаева «Матч ТВ».

Напомним, Шершун играл в таких клубах, как «Днепр», ЦСКА Москва, «Арсенал Киев», «Кривбасс» и «Волынь Луцк». Всего защитник принял участие в 369 официальных матчах. Также на его счету четыре матча в составе основной сборной Украины и 25 игр за молодёжную национальную команду. В составе армейцев Шершун два раза становился чемпионом России, а также стал обладателем Кубка России и выиграл Кубок УЕФА.