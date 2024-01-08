Экс-игрок ЦСКА Шкурин подписал полноценный контракт с польской «Сталью Мелец»

Бывший белорусский нападающий ЦСКА Илья Шкурин перейдёт в польскую «Сталь Мелец» в качестве свободного агента. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Шкурин воспользовался приостановкой контракта и играл за польскую команду. Так как контракт Ильи с армейцами рассчитан до лета 2024 года, игрок может вести переговоры о контракте с другими командами уже сейчас. Белорус продлил контракт со «Сталью Мелец» до 30 июня 2025 года с возможностью его продления ещё на один год.

Шкурин в нынешнем сезоне провёл за польскую команду 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился 10 забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Рыночная стоимость 24-летнего форварда, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет € 1,2 млн.