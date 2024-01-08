«Динамо» почтило память Беккенбауэра, с которым дружил Яшин

Московское «Динамо» почтило память легендарного немецкого защитника Франца Беккенбаэура, с которым дружил Лев Яшин.

«В 1958 году мы играли в Рио-де-Жанейро, и тогда я впервые увидел Яшина. Был восхищён! Подружился со Львом, он меня несколько раз приглашал в Москву, в том числе, в свою квартиру», — сказал Беккенбауэр.

«Сегодня ушёл из жизни великий защитник и чемпион мира по футболу Франц Беккенбауэр. Легендарный игрок был другом Льва Яшина и кумиром многих известных футболистов. Большая потеря для всего мирового футбола», — сообщает пресс-служба «Динамо».

Напомним, сегодня, 8 января, Беккенбаэур скончался в возрасте 78 лет. Франц дважды выигрывал награду «Золотой мяч» в 1972 и 1976 годах, три раза выигрывал Лигу чемпионов, пять раз немецкую Бундеслигу, четыре раза Кубок Германии, а также по разу Кубок европейских чемпионов и клубный кубок мира.