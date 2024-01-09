Стала известна причина смерти экс-игрока ЦСКА Богдана Шершуна

Бывший футболист московского ЦСКА Ролан Гусев раскрыл причину смерти партнёра по команде Богдана Шершуна.

«У Богдана была опухоль мозга, он находился в Бельгии. Он боролся, лечился. 42 года, красавец, голубые глаза… Ушёл — и всё», — приводит слова Гусева Sport24.

Шершун в общей сложности провёл за ЦСКА 81 матч во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. В стане красно-синих он два раза выиграл МИР Российскую Премьер-Лигу, а также по разу победил в Кубке России и Кубке УЕФА.

Кроме армейцев Богдан выступал за «Днепр», «Арсенал Киев», «Кривбасс» и «Волынь Луцк». Также на его счету четыре матча в составе основной сборной Украины и 25 игр за молодёжную национальную команду.