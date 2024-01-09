Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стала известна причина смерти экс-игрока ЦСКА Богдана Шершуна

Стала известна причина смерти экс-игрока ЦСКА Богдана Шершуна
Комментарии

Бывший футболист московского ЦСКА Ролан Гусев раскрыл причину смерти партнёра по команде Богдана Шершуна.

«У Богдана была опухоль мозга, он находился в Бельгии. Он боролся, лечился. 42 года, красавец, голубые глаза… Ушёл — и всё», — приводит слова Гусева Sport24.

Шершун в общей сложности провёл за ЦСКА 81 матч во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. В стане красно-синих он два раза выиграл МИР Российскую Премьер-Лигу, а также по разу победил в Кубке России и Кубке УЕФА.

Кроме армейцев Богдан выступал за «Днепр», «Арсенал Киев», «Кривбасс» и «Волынь Луцк». Также на его счету четыре матча в составе основной сборной Украины и 25 игр за молодёжную национальную команду.

Материалы по теме
Ушёл из жизни экс-игрок ЦСКА и сборной Украины Богдан Шершун, ему было 42 года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android