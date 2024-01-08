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«Ньюкасл» рассматривает возможность подписания экс-капитана «Ливерпуля» Хендерсона

«Ньюкасл» рассматривает возможность подписания экс-капитана «Ливерпуля» Хендерсона
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«Ньюкасл» следит за развитием событий вокруг полузащитника «Аль-Иттифака» Джордана Хендерсона и может сделать предложение о его приобретении, сообщает Evening Standard.

Напомним, ранее сообщалось, что 33-летний Хендерсон хочет уйти из «Аль-Иттифака», в который он перешёл летом 2023 года. Отмечалось, что английский полузащитник не смог адаптироваться к новому образу жизни, климату в Саудовской Аравии, а также к матчам в жаркую погоду при высокой влажности.

Джордан Хендерсон играл за «Ливерпуль» с 2011 года, проведя за это время 492 матча, забив 33 гола и отдав 61 результативную передачу. Вместе с мерсисайдцами английский хавбек выиграл девять трофеев, включая победы в Лиге чемпионов и чемпионате Англии.

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