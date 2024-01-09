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Агент Доннаруммы: Джиджи — лучший вратарь мира, который отверг предложение «Реала»

Агент Доннаруммы: Джиджи — лучший вратарь мира, который отверг предложение «Реала»
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Энцо Райола, являющийся агентом вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы, высоко оценил игровой уровень своего клиента.

«Милан» заменил Джиджи на Мика Меньяна, он действительно в порядке. Он является игроком основного состава сборной Франции и также отлично проявляет себя в Италии.

Однако я бы не сказал, что он превосходит Доннарумму. Не хочу преувеличивать, но думаю, что сейчас их нельзя сравнивать. Джиджи — лучший голкипер в мире, о чём говорят все тренеры вратарей, которые работали с ним. Для всех них Джиджи — это недосягаемый талант. Мадридский «Реал» хотел заполучить его, когда ему было 17 лет, но он отказал ему ради «Милана», увидев шкаф с трофеями этого клуба», — приводит слова Райолы DAZN.

Напомним, Доннарумма выступал в составе «россонери» с 2015 по 2021 год. За это время он принял участие в 251 матче во всех турнирах, в 88 из которых он отыграл «на ноль». Летом 2021 года итальянский футболист на правах свободного агента присоединился к «ПСЖ», его контракт с клубом рассчитан до 2026 года.

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