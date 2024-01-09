Неманья Матич намерен вернуться в клуб АПЛ

Бывший полузащитник «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич, ныне выступающий за «Ренн», хочет перейти в команду из английской Премьер-лиги. Об этом сообщает Get French Football News.

По информации источника, Матич недоволен атмосферой во французской команде и требует от руководства клуба немедленного расторжения контракта. Отмечается, что сербский хавбек поручил своим представителям поиск вариантов для продолжения карьеры в чемпионате Англии.

Матич стал игроком «Ренна» минувшим летом, перейдя из «Ромы» за € 2,5 млн. В текущем сезоне хавбек провёл 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3,5 млн.