Источник: сделка по Санчо в дортмундскую «Боруссию» завершена

Сделка по игроку «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо в дортмундскую «Боруссию» завершена, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (бывший Twitter).

По информации источника, командам осталось прояснить только некоторые детали, и Санчо официально перейдёт в «Боруссию».

Ранее генеральный директор дортмундцев Ханс-Йоахим Ватцке подтвердил переговоры с «Манчестер Юнайтед» по аренде Санчо.

В этом сезоне англичанин поссорился с главным тренером «красных дьяволов» Эриком тен Хагом и поэтому был исключён из команды. В общей сложности Санчо в сезоне-2023/2024 сыграл три матча во всех турнирах, в которых голевыми действиями не отметился. При этом, по информации интернета-портала Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего игрока составляет € 25 млн.