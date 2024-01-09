«Астон Вилла» не заинтересована в подписании Спинаццолы

«Астон Вилла» отказалась от идеи с приобретением 30-летнего левого защитника «Ромы» Леонардо Спинаццолы. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в январе бирмингемцы не будут предпринимать шаги для подписания итальянского игрока обороны. Английский клуб поставил себе другие цели на текущее трансферное окно. Отмечается, что защитник в любом случае покинет «Рому» по окончании сезона на правах свободного агента.

Спинаццола выступает за «Рому» с 2019 года. В этом сезоне защитник провёл за римлян 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 7,5 млн.