Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лацио — Рома. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Кусок грязи, позор и тупица!» Осимхен жёстко раскритиковал агента Кварацхелии

«Кусок грязи, позор и тупица!» Осимхен жёстко раскритиковал агента Кварацхелии
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен жёстко раскритиковал агента Мамуку Джугели, который представляет интересы Хвичи Кварацхелии. Накануне агент грузина высказался о будущем Осимхена, заявив, что уже летом он перейдёт в один из клубов Саудовской Аравии.

«Дорогой Мамука Джугели, ты — кусок грязи и позор. Мне стыдно за твоё мышление. Тупица! Выбрось моё имя из своего рта!» — написал Осимхен в «сториз» своих соцсетей.

Осимхен выступает за «Наполи» с 2020 года. В текущем сезоне форвард провёл за «партенопейцев» 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и тремя результативными передачами. Недавно игрок продлил контракт с итальянским клубом до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.

Материалы по теме
Агент Хвичи Кварацхелии заявил, что Осимхен перейдёт в клуб из Саудовской Аравии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android