«Кусок грязи, позор и тупица!» Осимхен жёстко раскритиковал агента Кварацхелии

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен жёстко раскритиковал агента Мамуку Джугели, который представляет интересы Хвичи Кварацхелии. Накануне агент грузина высказался о будущем Осимхена, заявив, что уже летом он перейдёт в один из клубов Саудовской Аравии.

«Дорогой Мамука Джугели, ты — кусок грязи и позор. Мне стыдно за твоё мышление. Тупица! Выбрось моё имя из своего рта!» — написал Осимхен в «сториз» своих соцсетей.

Осимхен выступает за «Наполи» с 2020 года. В текущем сезоне форвард провёл за «партенопейцев» 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и тремя результативными передачами. Недавно игрок продлил контракт с итальянским клубом до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.